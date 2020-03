Olympisch dorp bij Spelen Tokio 2021 onzeker

Door Rik Spekenbrink



De appartementen van het nieuw gebouwde olympisch dorp in Tokio zijn verkocht aan Japanners. Wanneer zij hun nieuwe woningen zouden betrekken is onduidelijk, maar Bach gaf aan dat het atletendorp niet vanzelfsprekend is bij de Spelen, die in 2021 moeten worden gehouden. ,,Het uitstel van de Olympische Spelen gaat alle betrokkenen offers en compromissen kosten. Maar ik zou verheugd zijn als we een olympisch dorp in de traditionele vorm hebben. We zullen daar alles aan doen. Iedereen die daar wel eens in gewoond heeft, weet dat het het kloppende hart van de Olympische Spelen is. Daar waar atleten onder één dak wonen, samen eten en vieren en een unieke gemeenschap vormen. Het is een once in a lifetime-ervaring.” Bach vertelde dat er een werkgroep is gevormd met de naam ‘Here we go’, om alle consequenties van het uitstel van de Spelen in kaart te brengen en aan te pakken. ,,Dit, het atletendorp, is één van de duizenden vragen die daar besproken zullen worden.”