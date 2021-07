Olympisch kampioen Sanne Wevers moet vrezen voor mislopen finale balk

Diezelfde Wevers kreeg bij het eerste toestel, de brug met ongelijke liggers, meteen een tegenslag te verwerken. Ze greep mis bij de hoge ligger en kwam ten val. Gelukkig voor de Nederlandse ploeg mag de laagste score telkens worden weggestreept.



Vlak voor Sanne Wevers turnden Van Pol en Thorsdottir een mindere oefening, maar daar mocht de olympisch kampioene zich niet door uit het veld laten slaan. Na lang wachten werd haar oefening met een score van 13,866 beoordeeld en daarmee stond ze op dat moment op de tiende plek. Omdat uit één land slechts twee turnsters deel mogen nemen aan een toestelfinale en er daardoor nog drie Chinezen wegvallen, staat ze zevende met nog een aantal subdivisies te gaan.



Sanne en ook zus Lieke Wevers moeten het in Tokio doen zonder vader Vincent aan hun zijde. De in opspraak geraakte turncoach mocht na een verloren kort geding niet aanwezig zijn, nadat hij eerder nog een rechtszaak gewonnen had. Sanne gaf daarom eerder al aan dat ze twijfelde over haar deelname. ,,Maar op het moment dat we de hal in gaan, moet ik het naast me neerleggen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere", zei ze daarover.