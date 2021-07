Olympisch voetbal: titelfavoriet Spanje met vijf EK-gangers niet langs Egypte, pak slaag voor Frankrijk

Net als Pedri zijn ook Eric García, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Pau Torres en Unai Símon na het EK doorgereisd naar Tokio om deel te nemen aan de Spelen. Koeman zal met gemengde gevoelens naar het duel tussen Egypte en Spanje hebben gekeken. Hij zag Pedri de hele wedstrijd spelen, maar zag ook hoe Óscar Mingueza al na ruim twintig minuten uitviel met een blessure. Het lukte Spanje, door bookmakers gezien als de grote favoriet voor de eindzege, niet om te scoren tegen Egypte. Dani Ceballos was het dichtst bij een goal met een schot op de paal, maar na negentig minuten stond de brilstand nog steeds op het scorebord bij het duel uit Groep C. In diezelfde groep zijn momenteel ook Argentinië en Australië tegen elkaar aan het spelen.

In Groep A maakte Mexico gehakt van Frankrijk. Het werd liefst 4-1 voor de Mexicanen. Nota bene André-Pierre Gignac, de 35-jarige dispensatiespeler van Frankrijk, maakte de eretreffer voor de Fransen. Hij speelt zijn wedstrijden in de Mexicaanse competitie. Bij Mexico viel voormalig FC Groningen-speler Uriel Antuna nog in.



Nieuw-Zeeland, met Almere City-doelman Michael Woud, won in Groep B met 1-0 van Zuid-Korea en in Groep D won Ivoorkust met 2-1 van Saoedi-Arabië. Bij Ivoorkust maakte AC Milan-middenvelder Franck Kessié de winnende treffer. Ook Manchester United-spelers Amad Diallo en Eric Bailly deden mee bij Ivoorkust.



Later vandaag, om 13.30 uur, spelen Brazilië en Duitsland tegen elkaar. Bij Brazilië behoort Ajax-aanvaller Antony tot de selectie.