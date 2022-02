Olympisch vuur brandt in Peking na openingsceremonie van ruim twee uur

videoDe 24ste editie van de Winterspelen zijn officieel geopend. Na een openingsceremonie van twee uur en twintig minuten werd het olympisch vuur ontstoken in het Vogelnest-stadion in Peking, waar Lindsay van Zundert en Kjeld Nuis de Nederlandse vlag droegen.

Tijdens de openingsceremonie van de 24ste Olympische Winterspelen van Beijing is de olympische vlam ontstoken. De vlam werd het Vogelnest-stadion binnengebracht door de Chinese schaatser Zhao Weichang en vervolgens aan verschillende atleten doorgegeven. De jonge Chinese atleten Dinigeer Yilamujiang en Zhao Jiawen ontstaken de vlam in het stadion. Kort daarvoor had de Chinese president Xi Jinping de Olympische Spelen van Beijing officieel voor geopend verklaard.

De fakkel werd door zeven Chinese atleten aan de Olympische Spelen van steeds een nieuwe generatie doorgegeven. Als laatste kwam de fakkel zo bij de 20-jarige cross-country skiër Dinigeer en de 21-jarige Zhao die als eerste Chinese deelneemt aan de noordse combinatie. De fakkel werd als laatste zowel door een man als een vrouw gedragen om zo de gendergelijkheid te onderstrepen.

Volledig scherm Kunstschaatsster Lindsay van Zundert en schaatser Kjeld Nuis dragen de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Peking. © ANP

De olympische vlam werd op traditionele wijze ontstoken in Griekenland en arriveerde op 20 oktober in Beijing. Sinds woensdag maakte de vlam een korte fakkeltocht, die vanwege de coronamaatregelen was ingekort tot drie dagen.

Eerder tijdens de ceremonie werd de Nederlandse vlag het stadion binnengebracht door kunstrijdster Lindsay van Zundert en door schaatser Kjeld Nuis. De 17-jarige Van Zundert debuteert op de Olympische Spelen, Nuis is tweevoudig olympisch kampioen van Pyeongchang 2018.

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité wenste alle Chinezen allereerst een gelukkig nieuwjaar. ,,Het Jaar van de Tijger staat synoniem voor ambitie, moed en kracht. China is een wintersportland geworden.” Ook heette de Duitse IOC-voorzitter alle olympiërs welkom. ,,Helaas is de mondiale coronapandemie een uitdaging voor ons allemaal”, zei hij en bedankte daarbij het organisatiecomité en alle vrijwilligers in China dat zij deze Spelen mogelijk maken.

Bach zei dat zijn hart uitgaat naar alle atleten die door de coronapandemie hun olympische droom niet waar kunnen maken. Aan de atleten die er wel zijn zei hij: ,,Jullie moment is nu gekomen.” Hij gaf daarna het woord aan de Chinese president Xi Jinping die de Olympische Spelen officieel opende.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.