Olympische marathon mogelijk 800 kilometer verderop vanwege lagere temperaturen

De marathons en het snelwandelen zouden dan plaatsvinden in Sapporo, de stad waar de Winterspelen van 1972 gehouden werden.



In Sapporo zijn de temperaturen gedurende de dag doorgaans vijf à zes graden lager dan in Tokio. Volgens het IOC zouden vooral de marathonlopers en de snelwandelaars last hebben van de hogere temperaturen. Daarom was de oorspronkelijke planning al dat de race om zes uur 's ochtends gehouden werd.