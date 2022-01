Olympische schaatsers krijgen hilarische tips van Primoz Roglic: ‘Kijk uit voor mensen met bordjes langs de weg’

Spoedbe­raad in Peking door schaatsrel: Jillert Anema biedt excuses aan na ‘ongepaste uitspraken’

Vrijwel direct na aankomst in het olympisch dorp in Peking zijn er binnen de Nederlandse schaatsploeg gesprekken gevoerd in een poging de ontstane rimpels glad te strijken. Door uitspraken van leden van Team Zaanlander, gedaan in de door onze site geproduceerde documentaire over deze ploeg, ontstond de nodige onvrede.

27 januari