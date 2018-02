Op deze vlaggendragers moet je zo meteen letten

Ook van ons: Akwasi Frimpong

De Amsterdammer doet namens Ghana mee op de skeleton, en is daarmee ook meteen de enige deelnemer namens het Afrikaanse land. Niet gek dus dat Akwasi Frimpong de groen-geel-rode vlag met ster draagt. Wie Frimpong wil zien moet wel meteen inschakelen. Hij is al als tweede aan de beurt. En het zou zo maar leuk kunnen worden: hij overweegt namelijk te gaan twerken.

De Nederlander: Jan Smeekens

Voor de Nederlandse kijker toch altijd het leukste moment: de entree van de Nederlandse equipe. TeamNL betreedt het stadion al als vijfde, omdat het Koreaanse alfabet leidend is. En in dat alfabet luisteren we nu eenmaal naar de naam 네덜란드. Juist. Smeekens heeft van te voren gezegd gewoon te gaan zwaaien, en neemt tien collega-sporters in zijn kielzog mee. De andere 22 blijven lekker op hun kamer liggen.

Volledig scherm © ANP

Omstreden: Erin Hamlin

Omstreden is misschien niet het goede woord; uiteindelijk is rodelaarster Erin Hemlin gewoon gekozen door haar teamgenoten. Maar de manier waarop (een toss) was zo arbitrair, dat Shani Davis het niet pikte. De Amerikaanse schaatser vindt dat hij de vlag had moeten dragen. Uit protest mijdt hij vanavond (Koreaanse tijd) het olympisch stadion. Hamlin maalt er niet om. Zij is ontzettend vereerd, liet ze weten. Hamlin draagt de Stars and Stripes als 26ste het stadion binnen.

Volledig scherm © AP

Exoten: Van Von Appen tot Jungbluth

Heeft Chili een deelnemer aan de Winterspelen? Jazeker. En Ecuador? Ook. Toevallig of niet, de deelnemers van beide landen luisteren naar een Duitse naam. De Chileense skiër Henrik von Appen, die als 67e binnenkomt, zal ongetwijfeld een berichtje naar het thuisfront sturen, om zijn indrukken te delen. De vlaggendrager van Ecuador, langlaufer Klaus Jungbluth Rodriguez, is met zijn 38 jaar niet de jongste. Maar hij is wel de eerste deelnemer ooit namens het Zuid-Amerikaanse land. Hij is als 51e aan de beurt.

Volledig scherm Klaus Jungbluth Rodriguez © Getty Images

De veteraan: Noriaki Kasai

Hij komt als 62ste het stadion binnen, en doet dat vast niet voor het eerst. Het zijn namelijk al de achtste Winterspelen voor de Japanner Noriaki Kasai, 45 jaar oud. Dat betekent dat hij er al bij was in Lillehammer, in 1994. Om een idee te geven: destijds maakten Arie Loef, Christine Aaftink en Esmeralda Ossendrijver onderdeel uit van het Nederlands olympisch team. Zo oud dus. Vlak hem overigens niet uit: vier jaar geleden won Kasai zilver.

Volledig scherm © Getty Images

Met zijn tweetjes: Canada

De Amerikanen hadden zich het gedoe kunnen besparen, bewijzen hun noorderburen. Bij hen dragen Tessa Virtue en Scott Moir de Maple Leaf gewoon samen het stadion binnen. Nu zijn ze ook wel gewend om samen iets te ondernemen, sinds jaar en dag zijn ze een succesvol kunstschaatspaar. Op de Olympische Spelen wonnen ze goud (2010) en zilver (2014). Virtue en Moir komen als 69ste aan de beurt.

Volledig scherm © AP

Vaste klant: Pita Taufatofua

Taekwondoka Pita Taufatofua (34) ging anderhalf jaar geleden de wereld rond door met een ingeolied bovenlijf de vlag te dragen voor Tonga op de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Op de Winterspelen in Pyeongchang is hij opnieuw van de partij, maar nu als langlaufer (!). Taufatofua, die gezien de kou zijn trui dit keer beter aan kan houden, kwalificeerde zich door op de laatste cross-country wedstrijd van het seizoen in IJsland binnen de tijd te eindigen die als voorwaarde was gesteld door de Tongaanse skibond. Bij drie eerdere pogingen was het de voormalig taekwondoka niet gelukt. ,,Ik ben nog nooit zo uitgeput geweest", reageerde Taufatofua, die als 80e het stadion binnenloopt.

Volledig scherm © AFP

De apotheose: Noord en Zuid

Het is niet de eerste keer dat Noord- en Zuid-Korea samen een olympisch stadion binnen komen wandelen - Sydney beleefde in 2000 de primeur - maar dat het op Zuid-Koreaanse bodem gebeurt, maakt het wel erg bijzonder. Als 91ste en allerlaatste valt Chung Gum Hwang (een Noord-Koreaanse ijshockeyster) en Yunjong Won (een Zuid-Koreaanse bobsleeër) de eer te beurt om de vlag binnen te dragen. Daarna kan het sportgeweld echt beginnen.