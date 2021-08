Opmerkelijk beeld: topfavoriet snelwandelen duikt toilet in tijdens finale

De wereldrecordhouder had na een klein half uur de leiding in de olympische finale toen zijn maagproblemen hem parten begonnen te spelen. Diniz snelde naar een van de toiletten aan de zijkant van het parkoers. Veel tijd leverde hij daarmee niet in. De Fransman kwam het Japanse asfalt weer op voor het jagende peloton snelwandelaars, alleen de nieuwe leider Luo lag enkele meters voor. Het werd echter niet een succesvolle pitstop a la Tom Dumoulin in de Giro. De wielrenner moest in 2017 de berm in voor een sanitaire stop, maar wist toen wel de Italiaanse wielerkoers te winnen. Diniz moest na twee uur koers er alsnog de brui aan geven, vanwege aanhoudende maag- en darmproblemen. De 43-jarige snelwandelaar zag daarmee zijn carrière in mineur eindigen.

Fiasco

Zeker doordat zijn eerdere drie deelnames op de Olympische Spelen ook al op een fiasco uitliepen. Bij zijn debuut in 2008 in Peking kende de drievoudig Europees kampioen ook al darmproblemen door de hoge luchtvochtigheid en moest hij zijn race staken. Vier jaar later werd Diniz gediskwalificeerd in Londen.



In Rio vijf jaar geleden ging hij aan de leiding met bijna twee minuten voorsprong, maar daar speelden ook zijn darmen op. Hij stopte even langs de weg, hervatte zijn race maar stortte toen helemaal in en viel op de grond. Diniz wilde echter niet nog een keer opgeven en worstelde verder. Na nog drie valpartijen wist de snelwandelaar uiteindelijk zijn eerste olympische wedstrijd te voltooien met een achterstand van 6 minuten op de winnaar.



De snelwandelwedstrijd in het Sapporo Odori Park werd verlopen onder helse omstandigheden. Om half zes 's ochtends (lokale tijd) begonnen de atleten aan hun wandeling van 50 kilometer. Op dat moment was het al dik tegen de 30 graden en door de hoge luchtvochtigheid was het enorm benauwd. De 31-jarige Pool Dawid Tomala won de wedstrijd in een tijd van 3 uur, 50 minuten en 8 seconden.