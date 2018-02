Oranje met olympisch record probleemloos naar halve finale

Die tijd was bovendien maar 4 honderdsten langzamer dan het Nederlands record, in december gereden in Salt Lake City door een gelegenheidstrio van Leenstra, Melissa Wijfje en Lotte van Beek. Er kwam geen land meer aan, ook niet het sterke Japan van de Alkmaarse bondscoach Johan de Wit, hoewel de achterstand maar een halve seconde was.

Woensdag neemt Nederland het in de halve finale op tegen de Verenigde Staten. De andere halve eindstrijd gaat tussen Japan en Canada. Naar verwachting zal bondscoach Geert Kuiper, afgelopen dagen ziek, zich dan weer melden op het ijs. Zijn taak werd overgenomen door Arie Koops.



Wüst denkt dat het wijs is om woensdag niet twee keer in dezelfde samenstelling te rijden, ervan uitgaande dat de halve finale tegen de VS wordt gewonnen. ,,Als je wisselt, heb je iets meer frisheid in de ploeg voor de finale. Wie er dan uit moet, is aan de bondscoach."



Lotte van Beek is de reserverijdster. Wüst zei daarnaast dat het een goede race was, maar niet de best mogelijke. ,,In de communicatie kan het nog iets beter." Leenstra: ,,Deze rit was er ook voor bedoeld om aan de laatste details te kunnen werken."