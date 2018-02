Otter vooraf al zeker over Ter Mors: dit kon niet meer fout gaan

Voor vertrek naar Zuid-Korea was Ter Mors met Otter en de shorttrackploeg op trainingskamp in Japan. Ter Mors, die dit seizoen kampte met rug- en knieproblemen, ging beetje bij beetje meer krachttraining doen. De intensiteit ging omhoog, haar snelheid werd beter. In Japan wist Otter dat het goed zat. ,,We zagen dat het langzaamaan op de goede plek ging vallen. Ze ging technisch beter schaatsen, de krachttraining ging beter, de snelheid kon erbij. Die snelkracht betekent dat je een goede opening rijdt. We aasden op die 18,0 en dat werd het. Als je dan 27.0 rijdt en kan eindigen binnen 1,8 verval, ja, dan is het kat in het bakkie.”

Ter Mors wist zich eind december op het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) niet te kwalificeren voor de 1500 meter, waarop ze olympisch kampioen was. Een bittere pil voor de 28-jarige Enschedese, al heeft het ook voordelen. ,,Ze had nu één missie, ze had geen tweede kans op de langebaan. Ik had haar daar graag gezien, aan de andere kant had ze nu focus op die startsnelheid. Als je haar laatste ronde ziet, weet je dat ze ook mooi de strijd aan had kunnen gaan met Wüst en die andere dames”, aldus Otter. ,,Maar met een 1500 meter erbij had je misschien weer anders getraind en was dit weer niet zo goed gegaan. Het betaalt zich uit op deze manier, het was geen kwestie van één of twee tienden of een voordeel op de kruising. Dit was zo duidelijk, ze had hem sowieso gewonnen.”