'Oude, wijze' Kramer ligt nergens meer wakker van

Maar die ontkende in de catacomben van de Gangneung Oval dat het zo voelde. ,,Tuurlijk. Dit blijft bijzonder. Aan alles merk je: dit blijven de Spelen. Gewoon wordt het niet. En zenuwen heb ik altijd, ook bij een NK of wereldbeker. Het is gewoon zaak om scherp te blijven, te doen wat je altijd doen.” En: de leeftijd heeft hem wel wat rustiger gemaakt, in alle opzichten. ,,De druk is er niet minder om geworden, maar het gaat erom hoe die bij mij binnenkomt. Nou, van mijn part schrijven jullie die kranten helemaal vol, ik lig er echt niet meer wakker van. Dat is fijn, ik ben ouder en wijzer. En als ik die 12,5 rondjes nu nog niet goed zou doen, was er iets niet goed geweest.”

Kramer had zijn rit niet met de handrem erop gereden, maar wel ‘met een behouden tactiek’. ,,Mijn strategie was aanvankelijk om lang rondjes 28 vol te houden. Maar voor de start heb ik dat veranderd. De omstandigheden waren zwaarder dan verwacht, ik zag veel mensen kapot gaan. Zij (Bloemen en Pedersen) reden 6.11, dan weet ik dat een rit met rondjes gemiddeld onder de 29,3 voldoende is. Dat heb ik gedaan. Prima, al met al.”



Een opwarmertje voor de 10 kilometer van donderdag wilde Kramer het noemen. ,,Daarmee doe je dit echt tekort.” Hij gaat er vanuit ook komende dagen zo ontspannen te blijven. Ook al heeft die afstand voor hem een hoop andere associaties en herinneringen, want hij won de 10 nog nooit op het olympische toneel. ,,Daar heb ik inderdaad wel eens moeite mee gehad. Maar dat is nu minder. Ik ben uitermate ontspannen. Ik maak me minder druk om dingen. Of dat positief of negatief is, moeten jullie me over 2 weken nog maar eens vragen.”



Of dit zijn laatste olympische 5 kilometerrace was, kon Kramer niet zeggen. ,,Poeh. Dat weet ik niet. Normaal gesproken wel. Maar ik ga zeker nog 2 jaar door. En dan is het nog maar 2 jaar tot de Spelen. Ik weet alleen niet of ik daar thuis goed mee weg kom. Dus ik heb geen idee.”