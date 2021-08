Outsider Vetter opent zevenkamp met persoonlijk record

Vetter plaatste zich pas laat voor Tokio. Ze stelde haar ticket deze zomer veilig met de tweede plaats met 6420 punten bij de meerkamp in het Oostenrijkse Götzis. De Arnhemse is de Europees kampioene van 2016 in Amsterdam. In 2017 veroverde ze brons op de WK in Londen.



Broersen en Oosterwegel wisten al sinds de WK van 2019 in Doha, waarin ze respectievelijk als zesde en zevende eindigden, dat ze op basis van hun scores naar Tokio mochten. De 31-jarige Broersen is de routinier; ze werd in 2014 wereldkampioene indoor op de vijfkamp en in datzelfde jaar behaalde ze zilver op de zevenkamp op de EK in Zürich.