Penaltydrama voor Leeuwinnen tegen plaaggeest Amerika

In de 80ste minuut had Lieke Martens al de ultieme kans om Oranje naar de halve finale tegen Canada te schieten, maar haar penalty werd gestopt door de Amerikaanse keepster Alyssa Naeher. In de penaltyserie scoorden vervolgens ook uitblinker Vivianne Miedema en Aniek Nouwen niet vanaf elf meter.



Miedema had Oranje na ruim een kwartier spelen op voorsprong gezet, maar via doelpunten van Samantha Mewis en Lynn Williams namen de Amerikaanse vrouwen de leiding over. Miedema trok de stand na bijna een uur gelijk met haar tiende doelpunt van het toernooi. In haar honderdste interland kwam de 25-jarige spits daarmee op 83 doelpunten voor Oranje.