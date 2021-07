Podcast | De Pacer: onze voorbeschouwing op het olympische atletiektoernooi

Kiran Badloe nipt aan de leiding na tweede dag, Bouwmees­ter herstelt zich

12:39 Windsurfer Kiran Badloe heeft op de tweede dag de leiding gepakt in de tussenstand in de RS:X-klasse. In de drie races op maandag won hij de vierde race, werd hij tweede in de vijfde race en zesde in de zesde omloop.