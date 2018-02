Poll: Van welke Nederlandse medaille heb je het meest genoten?

Video Derde plek was het hoogst haalbare volgens Verweij

16:02 Zijn derde plaats op de massastart was ‘het hoogst haalbare’, zei Koen Verweij na afloop van het laatste langebaanonderdeel van dit olympische toernooi. ,,Alles ging volgens plan. Ik werd door Sven (Kramer, red) in een mooie positie gebracht en ik had niet beter gekund met de staat waar ik nu in ben.”