Poltavets stopt als bondscoach Russische schaatsers

,,Mijn contract is na dit seizoen afgelopen'', zegt de in Heerenveen woonachtige Poltavets in de Volkskrant. ,,Ik heb alles overwogen en voor mezelf bepaald: ik stop in Rusland. ,,We gaan, na de Spelen, nog twee WK's rijden, sprint en allround. En dan is er nog de wereldbekerfinale in Minsk. Het leven gaat door. We moeten kijken naar andere levensdoelen.''

Poltavets is er vanwege zijn - en de Russische - IOC-schorsing de komende weken niet bij in Pyeongchang. ,,Het is jammer dat ik er niet bij kan zijn. Ik wil het niet kleiner maken, maar het is heel teleurstellend niet in Korea te zijn. Het IOC heeft beslist: Kosta Poltavets is niet welkom. Maar de brief ligt ergens bij het Russisch olympisch comité. Hij is mij niet doorgestuurd.''



In het voorbije jaar was Poltavets ook de coach van Koen Verweij.