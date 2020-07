Precies één jaar voor Olympische Spelen in Tokio: sobere ceremonie in leeg stadion

Foto'sPrecies één jaar voor de start van de Olympische Spelen is een sobere ceremonie gehouden in het lege Olympisch Stadion van Tokio. De Japanse zwemster Rikako Ikee hield op het gras van het middenterrein een speech, met in haar hand een lantaarn met daarin de olympische vlam. De ceremonie van een kwartier werd online uitgezonden.

,,Bedenk hoe de wereld er over een jaar uitziet: we staan dan op het punt om te beginnen aan de Olympische en Paralympische Spelen", zei de 20-jarige Ikee, bij wie vorig jaar leukemie werd aangetroffen. "Ik geloof erin dat de vlam van hoop Tokio over een jaar zal verlichten.”

De zwemster moest een behandeling van tien maanden ondergaan. Begin dit jaar dook het Japanse talent, winnares van zes gouden medailles op de Aziatische Spelen van 2018, weer het water in om te gaan trainen voor de Spelen van Tokio. Het mondiale sportevenement zou eigenlijk deze vrijdag (24 juli) beginnen, maar werd in maart als gevolg van de coronacrisis een jaar uitgesteld. De Spelen beginnen nu op 23 juli 2021, mits de gezondheid van alle deelnemers dan gegarandeerd kan worden.

Ook in Japan loopt het aantal coronabesmettingen weer op. Het vertrouwen in het doorgaan van de Spelen is niet zo groot onder de inwoners van het Aziatische land, zo bleek onlangs uit een poll van persbureau Kyodo. Slechts een kwart van de Japanners die de poll invulden, denkt dat het evenement volgend jaar wel kan worden gehouden.

De Japanners werken in samenspraak met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aan versimpelde versie van de Spelen, vooral om de extra kosten van het jaar uitstel zo laag mogelijk te houden. "We bereiden meerdere scenario's voor", aldus IOC-voorzitter Thomas Bach. "Onze grootste prioriteit is de gezondheid van alle deelnemers."

