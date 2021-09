Primeur voor Nederland: OKT curling naar Leeuwarden

In Leeuwarden liggen drie tickets klaar. Bij de mannen doen zeven landen mee. ,,We gaan er alles aan doen om ons te kwalificeren voor de Winterspelen. Dat is al vele jaren ons hoofddoel", Van Dorp.

Ook burgemeester Sybrand Buma wrijft in zijn handen met het OKT in Leeuwarden: ,,Wereldwijd zal er veel aandacht voor zijn, zeker in landen als Canada en de Verenigde Staten waar curling een grote sport is. Een primeur voor Nederland en een mooie aanvulling op de al rijke Friese historie op het ijs.”



Behalve de mannen komen ook de vrouwen in actie bij het OKT in Leeuwarden. Ook daar liggen voor zeven landen drie olympische tickets klaar. Bij het mixedtoernooi zijn elf landen vertegenwoordigd in de Friese hoofdstad.