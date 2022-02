Programma vandaag Olympische Spelen | Irene Schouten jaagt op tweede goud

LIVE | De Blois moet aan de bak, ISU heeft ‘volledig vertrouwen’ in ijsmeester na bommetje Van der Poel

Op dag zes van de Olympische Spelen kan Irene Schouten haar tweede gouden medaille winnen. Als eerste Nederlander kwam snowboardcrosser Glenn de Blois in actie. Hij begon al om 04.15 uur aan de kwalificatie, maar kon daarin geen indruk maken. Hij komt later vandaag wel in actie in de achtste finales. Volg de ontwikkelingen uit Peking in ons liveblog.

6:15