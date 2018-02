Remmelt Eldering: Jongen, jongen, jongen, hoe is het mogelijk’

Het goud van Esmee Visser deed haar coach, een stoere Fries van 2 meter, bijna huilen. Van vijfde op de NK in oktober naar olympisch kampioen een paar maanden later.

Door Rik Spekenbrink



Remmelt Eldering had een tijd opgeschreven voor Esmee Visser, zijn pupil. Die luidde: 6.52. Ze ging nog twee seconden harder en won goud. Wat dat met de coach doet? ,,De coach moet bijna huilen. Ik zag haar gaan en dacht: jongen, jongen, jongen. Hoe’ is 't mogelijk. Echt fantastisch.”



Visser werd in oktober vijfde op de 5 kilometer van de NK afstanden. Vier maanden later is ze olympisch kampioene. Veteranes als Martina Sablikova en Claudia Pechstein kwamen er niet aan te pas. Hoe kan dat? Eldering: ,,Door een combinatie van factoren. Esmee heeft een goed heeft, ze wil graag presteren. Ze heeft een goed team om zich heen gehad, is relaxt, luistert goed. En ze heeft een heel efficiënte techniek.”

Eldering wist dat het mogelijk was, goud. In de zomer al zei hij tegen de jongens in zijn ploeg, het RTC Noord, dat iedereen alles op alles moest zetten als Visser in de buurt van olympische kwalificatie zou komen of zich daadwerkelijk zou plaatsen. ,,Dat hebben we met zijn allen goed gedaan. Esmee heeft veel aan de mannen gehad. Ze wil gewoon niet lossen. Na het OKT zijn we op trainingskamp gegaan naar Inzell. Daar was ze echt al goed. Ze heeft haar ploeg nu twee weken moeten missen, maar daar konden we goed mee omgaan.”

Quote Druk is helemaal niet erg. Remmelt Eldering

Wel voelde Visser afgelopen week de druk toenemen. Al die landgenoten die goud wonnen, het schroefde ook de verwachtingen voor haar op. ,,Hoort erbij hè, als je voor de Spelen zo hard gaat. Eigen schuld, dikke bult. Ik heb er met haar over gepraat. Druk is helemaal niet erg.

Volledig scherm De spanning bij Remmelt Eldering en Esmee Visser tijdens de laatste rit op de vijf kilometer. © Pim Ras fotografie

Waar dit gaat eindigen, kon Eldering ook nog niet zeggen. ,,Het eindigt nu even hier. Hier moeten we van genieten.” Visser heeft aangekondigd een 10 kilometer te willen rijden. Zelfs het woord wereldrecord viel. ,,Ja, dat zal ongetwijfeld.”



De wedstrijd kwam precies op tijd voor Visser en Eldering. ,,Het werd een routine: van naar de baan, terug, eten, slapen, naar de baan. Dat was ook de bedoeling. Maar het was ook saai.”

Quote Het zou kunnen dat er aan haar getrokken gaat worden. Remmelt Eldering

Eldering werkt pas sinds mei met Visser. In hun eerste seizoen is het meteen raak: Europees kampioene op de 3 kilometer, olympisch kampioene op de 5. Zou het ook meteen het laatste jaar van de samenwerking kunnen zijn? ,,Dat weet je niet”, zei Eldering. ,,Het wordt straks weer maart en april en dan wordt het een beetje roerig. Het zou kunnen dat er aan haar getrokken gaat worden.”



Zorgen voor morgen. Eerst een biertje. ,,Of twee.”