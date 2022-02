Rittenschema 1000 meter | Krol, Otterspeer en Verbij pas in laatste drie ritten in actie

LIVE | Lindsay van Zundert al verzekerd van top 20 in Peking

Op dag dertien zagen we Ireen Wüst voor het laatst in actie op de Olympische Spelen. De 35-jarige schaatsster werd zesde op de 1000 meter, waar Jutta Leerdam zilver won. Lindsay van Zundert kwam in actie in de vrije kür, de finale bij het kunstrijden. Volg de ontwikkelingen uit Peking in ons liveblog.

12:25