Rittenschema | Merijn Scheperkamp en Kai Verbij halverwege programma op 500 meter

Thomas Krol komt al vroeg in actie op de 500 meter. De winnaar van olympisch zilver op de 1500 meter rijdt in rit 3 tegen Jeffrey Rosanelli uit Italië. De 500 meter in de National Speed Skating Oval in de Chinese hoofdstad begint om 9.53 uur Nederlandse tijd.



De kortste sprintafstand werd lang op Olympische Spelen over twee races beslist. In 2018, toen Havard Lorentzen naar goud snelde, was dat niet het geval. Ook deze Winterspelen in Peking zal één omloop beslissen wie olympisch kampioen 500 meter wordt.