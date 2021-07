Rivaal Bouwmeester gebroken na blunder die goud op het spel zet: ‘Moeilijk om niet alleen te huilen’

Vlak voor de start manoeuvreerde Rindom haar boot vlak naast die van Bouwmeester. Daarmee blokkeerde ze de wind van haar tegenstander en de zeilster kreeg een waarschuwing. Ze had gisteren ook al een gele vlag gekregen en denkt daarom gediskwalificeerd te zijn. De regels zijn echter anders op de Olympische Spelen, maar daar komt ze pas achter als ze met haar boot al lang en breed het strijdtoneel heeft verlaten. Huilend ziet ze hoe Bouwmeester haar tot zeven punten nadert en haar zekere gouden medaille toch weer op het spel komt te staan in de medal race. ,,De tranen rolden over mijn wangen", zegt Rindom tegen het Deense Ekstrabladet . ,,Ik had mijn gedachtes niet meer onder controle.” De 30-jarige zeilster legt uit dat ze bang was volledig gediskwalificeerd te worden als ze toch ging zeilen en dat de diskwalificatie niet alleen voor de tiende race meer zou gelden. In dat scenario zou ze haar gouden medaille al meteen kunnen vergeten.

Strijdbaar

Maar haar denkwijze was fout en dat weet Rindom maar al te goed. ,,Ik ben nog steeds totaal geschokt door wat ik heb gedaan. Ik wist helemaal niet meer wat ik deed en dat is zwaar. Ik heb de afgelopen jaren zo hard hier voor gewerkt. En dan komen de fouten op deze dag. Het laat zien dat ik ook maar een mens ben.”



De winnares van de bronzen medaille van vijf jaar geleden in Rio geeft aan mentaal gebroken te zijn, na haar fout van vandaag. Maar ze blijft strijdbaar: ,,Er is alles om voor te vechten, maar het is moeilijk om met al mijn gevoelens om te gaan, nadat ik zo’n grote voorsprong weg heb gegooid. Ik begrijp er nog steeds helemaal niets van.”



Bouwmeester reageerde al eerder op het opvallende incident: ,,Ik had mijn ideale startplek al te pakken, op die plek voel ik me comfortabel. Zij komt altijd op het laatste moment en maakte het heel krap. Ik dacht: ik ga vet veel herrie schoppen en chaos creëren, dat is wanneer mensen van slag raken. Een dure fout van haar.”