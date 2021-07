Roeiers verdubbelen Nederlandse medailleoogst in een mum van tijd

Het Nederlandse viertal lag kort aan de leiding, maar zag de Australische roeisters al snel langszij komen. Een eindsprint bracht ze nog heel dichtbij, maar Australië hield stand en won in 6.15,37. Nederland kwam over de finish in 6.15,71.



Karolien Florijn is de dochter van tweevoudig olympisch kampioen Ronald Florijn en de zus van Finn Florijn, de skiffeur die in Tokio uit het olympisch toernooi werd gehaald na een positieve coronatest. ,,Ik ben trots op hoe we het gedaan hebben en hoe we deze week zijn doorgekomen. We zijn superblij dat het gewoon goed is gegaan.”