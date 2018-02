Roest in ploegenachtervolging, Verweij heeft begrip

Door Rik Spekenbrink





Roest (22) reageerde opgetogen op zijn tussentijdse promotie. ,,Wel gehoopt, niet verwacht. Ik heb er ongelooflijk veel zin in.'' Of deze opstelling ook in finale blijft staan, is niet gezegd. Het hangt af van hoe Roest zich houdt. ,,Ik heb al even geen team pursuit meer gereden. De laatste was vorig seizoen'', aldus Roest.

Begrip

Koen Verweij zegt begrip te hebben voor de wissel: ,,Ik rijd niet zoals ik zou willen. In de kwartfinale was ik geen aanwinst als het gaat om de laatste ronde van de achtervolging. Mijn programma, met nog een 1000 meter en hopelijk twee keer de massastart, speelt ook mee. Hopelijk doen de mannen het morgen goed in de halve finale. En als het team mij nodig heeft, ben ik beschikbaar.''

Bondscoach Geert Kuiper zegt dat het een enorme luxe is om vier goede rijders te hebben. ,,Veel landen gaan erop achteruit als ze de vierde man moeten gebruiken. Normaliter zou je een ingespeeld trio van wereldniveau niet scheiden, en ik denk echt dat Koen dicht tegen hard schaatsen aanzit, maar hij is wel een risicofactor. Patrick Roest is in vorm. Dan kom je op een punt dat je moet wisselen.”

Volgens Sven Kramer is op de avond na de race bewust niet gesproken. ,,Dan is het toch te emotioneel. Maar daarna hebben we gesproken, iedereen heeft zich onwijs professioneel opgesteld. Alle lof ook voor Koen. Het was ook niet alleen zijn fout, als iemand een mindere dag heeft, is het aan de rest om het team beter te beschermen. Al kun je ook niet zeggen we het slecht hebben opgelost. Misschien hebben we Koen nog wel nodig, we rijden tenslotte twee keer in twee uur.''

De finale (of troostfinale) is bijna meteen na de halve finale.