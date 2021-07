Roos Zwetsloot net buiten medailles bij skateboarden

Zwetsloot plaatste zich maandag overtuigend voor de finale van het onderdeel street. Ze noteerde na twee runs en vijf tricks de vierde score. In de finale leek ze bezig aan een sensationeel optreden. De Nederlandse ging na de twee runs en de eerste trick nog aan de leiding, maar noteerde vervolgens vier mislukte ‘tricks’ op rij en zakte daardoor weg in het klassement.

SkateKeet

Voor Keet Oldenbeuving, de vlaggendraagster van de Nederlandse equipe bij de openingsceremonie, zaten de Spelen in Tokio er al eerder op. Ze noteerde de twaalfde score en dat was niet voldoende voor een finaleplaats. Keet, ook wel ‘skatekeet’ genoemd, had bij de beste acht moeten eindigen.



Oldenbeuving stond na de eerste heat bovenaan en hoopte dat het genoeg was voor een finaleplaats, maar de wereldtop moest toen nog komen. ,,Ik vond het supervet. Het was echt een droom om hier te rijden. Niet alles lukte, maar ik heb wel plezier gehad en dat is altijd goed. Ik probeerde nog een paar moeilijke tricks om een hogere score te krijgen, maar het lukte helaas niet.”