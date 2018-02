Schaatsheld Nuis gehuldigd door voorganger Groothuis

Noord-Korea grossiert in laatste plaatsen: komt dát ook op tv?

23 februari Hun grote leider, Kim Jong-Un, riep Noord-Koreaanse sporters ooit op om ‘meer te zweten tijdens de training’. Op die manier moesten ze zorgen voor glorie voor het land, in de vorm van gouden medailles. Laten we het voorzichtig uitdrukken: in Pyeongchang kwam dat nog niet helemaal van de grond. De Noord-Koreanen grossierden in laatste en 1-na-laatste plaatsen.