Schermster wordt in Tokio na mislopen medaille ten huwelijk gevraagd door haar coach

Voor de 51-jarige coach Saucedo moet het een in sportieve en romantische opzichten erg spannend moment zijn geweest. Hij deed een soortgelijke poging tijdens de wereldkampioenschappen schermen in Parijs, maar toen antwoordde zijn geliefde Pérez Maurice bits met de vraag of dit soms een stomme grap was. Saucedo zei achteraf dat hij Pérez in Tokio niet had gevraagd hem te trouwen als ze had gewonnen van de Hongaarse. De twee Argentijnen hebben al zeventien jaar een relatie die nu naar het zich laat aanzien een huwelijk wordt.