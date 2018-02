Schouten: Mag Annouk ook bij de huldiging zijn?

Door Lisette van der Geest



De massastart is teamwork. Zoveel bewezen Koen Verweij en Sven Kramer vanavond ook – Verweij met een blik op het brons om zijn nek: ,,Een groot deel hiervan is dankzij Sven.” En ook Schouten roemt haar oud-ploeggenote direct. Ook al schaatste Annouk van der Weijden gehavend in de finale, nadat ze in de halve finale onderuit was gehaald.



Schouten: ,,Ze had last van haar knie. Balen. Ze had een supervorm namelijk, dat wist ik al van de trainingen daarvoor.” Schouten kwam al vroeg in de wedstrijd op kop, ze trok 500 meter voor de finish aan. ,,Ik kon niet anders, er was een Amerikaanse die naar buiten ging op een punt dat eigenlijk iets te vroeg was voor mij. Ik ga liever met nog 300 meter te gaan. Een andere optie had ik niet. Je weet als je niet rijdt, komen ze langs en raak je klem te zitten. Ik kan mezelf niets verwijten.”