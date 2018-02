Schulting houdt niet van spelletjes, maar wel van foto's

Door Lisette van der Geest



Schulting heeft in Gangneung één doel gesteld dat ze volledig zelf in de hand heeft, letterlijk en figuurlijk: elke dag minimaal een foto maken op haar pas gekochte camera. ,,Nu moet ik gericht nadenken over wat ik doe, welke foto ik maak. Ik heb natuurlijk maar een beperkt aantal rolletjes'', aldus de 20-jarige Schulting, boegbeeld van de socialmediageneratie en fervent Instagrammer.



Dus roept ze na de eerste vraag over het polaroidtoestel dat gedurende het persmoment vandaag op haar been ligt tegen de journalisten om haar heen: ,,O, zullen we een foto maken met z’n allen?'' En het toestel gaat omhoog. Elke foto belandt op de muur van haar slaapkamer in het olympisch dorp. Vraag haar niet welke foto het dierbaarst of het mooist is. ,,Ik heb echt een héle collectie, dat kan ik écht niet zeggen. Sommige dagen maak ik er minstens tien.''