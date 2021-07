Sensatie op de surfplank: Kiran Badloe kent geen genade en wint goud ‘op zijn Dorians’

Door Rik Spekenbrink



Het was 2 uur in de nacht in Los Angeles, maar natuurlijk zat Dorian van Rijsselberghe voor de tv. En was hij er als één van de eersten bij om Kiran Badloe te feliciteren, nog voordat die naar alle plichtplegingen moest. De verbinding via FaceTime was door de stevige wind in de Baai van Enoshima gammel, maar Badloe zag ‘natte ogen’ en hoorde ‘heel erg gaaf, met een Amerikaans scheldwoord ervoor’. Van Rijsselberghe had gezien dat Badloe de olympische wedstrijd op zijn Dorians had gewonnen: dominant, zonder genade. Op papier een spannend concept, een medal race, maar voor de derde keer op rij gaat die zaterdag alleen om zilver en brons. In Weymouth (2012) en Rio de Janeiro (2016) deed Van Rijsselberghe het op dezelfde overtuigende manier.