Shorttrackers missen finale na botsing Knegt en diskwalificatie

Sjinkie Knegt, eerder al winnaar van zilver op de 1500 meter, moest de laatste twee ronden vol aan de bak om een achterstand in te lopen op de twee koplopers. Bij een inhaalactie in de laatste bocht schaatste hij de Canadees die op dat moment tweede lag onderuit. Er volgde een straf en diskwalificatie.



Knegt reageerde al snel na de mislukte race bij de NOS: ,,Ik kon het gat nog 'closen'. Maar de juiste passeerbeweging zat er niet in. Het oordeel van de jury valt vervolgens niet in ons voordeel uit, dat kan, zo is de sport. De energie was er wel, maar het kwam er niet op de goede manier uit.''



Om daarna te vervolgen: ,,Heel jammer dit. Teleurgesteld? Ach, dit is een discipline waarbij het alles of niets kan zijn. Nu was het niets. Maar wat er in de laatste bocht gebeurt... Samuel Girard knalt keihard naar binnen. Dat was niet heel sportief, maar ik krijg de penalty.''



De kopman van het Nederlandse aflossingsteam geeft ook aan hoe de aflossingsploeg op een hoop lag en dat de afspraken van ieder steeds twee ronden rijden op een gegeven moment niet meer konden worden nagekomen. ,,Het was meer één, twee en dan weer één. ... We zijn wereldkampioen, maar in een sport waarin alles mogelijk is, was het nu niet genoeg. Dan is het gewoon klaar.”