Sifan Hassan zielsgelukkig en kapot: ‘Het voelt als een droom’

Door Pim Bijl



Ze slaat met haar platte hand op de baan waarop ze naar geschiedenis is gelopen. Na het goud op de 5000 meter, het brons op de 1500 meter wint ze nu het goud op de 10.000 meter. Een prestatie voor de eeuwigheid. De wereld ziet Sifan Hassan nog niet vol vreugde, maar smekend om en kruipend naar een flesje water. Minutenlang ligt ze onder een trap en crepeert ze van de pijn. Ze dept ijszakjes op haar oververhitte hoofd.



Het duurt even voor ze onder de trap vandaan komt en eindelijk met de Nederlandse vlag op pad kan. ,,Nog nooit in mijn leven ben ik zo diep gegaan”, zegt ze later. ,,Het was do or die.” Een ietwat vertraagd feestje volgt van een buitengewone, unieke reeks. Het 28-jarige Nederlandse loopwonder is de eerste atleet in de historie die tijdens één Spelen een medaille wint op deze drie afstanden. En met Tirunesh Dibaba is ze nu de enige vrouw die de 5000 en 10.000 meter op één Spelen heeft gewonnen.



De Jamaicaanse Elaine Thompson sprint dit toernooi op de 100, de 200 en de 4x100 meter in Tokio naar goud, maar het ware verhaal ligt bij Hassan. Omdat alleen haar keuze al zo onvoorstelbaar was, het combineren van de drie afstanden. Het is groots, megalomaan en onverstandig gevonden.