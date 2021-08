Simone Biles pakt brons bij comeback, goud voor 16-jarige Guan Chenchen

Met een score van 14,000 moest Biles twee Chinese turnsters voor zich dulden. Van hen pakte Guan Chenchen, ook al de beste in de kwalificaties, het goud met een score van 14,633. Zilver ging naar haar landgenote Tang Xijin: 14,233.



Biles gaf eerder deze Spelen wegens mentale problemen op tijdens de teamfinale en liet vervolgens de allround-, sprong- en brugfinales en de vloerfinale schieten. De 24-jarige vedette veroverde in 2016 in Rio de Janeiro nog vier gouden medailles (team, allround, vloer en sprong) en een bronzen medaille (balk). In die vijf onderdelen is ze ook regerend wereldkampioene. In totaal heeft ze negentien wereldtitels op haar erelijst staan.