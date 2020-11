Skeletonster Bos begint aan onzeker seizoen op de buikslee

Bos traint al enkele weken op de sleebaan in Letland. ,,Het valt hier nog mee met corona ten opzichte van andere Europese landen, maar er zijn wel strenge regels. We worden geregeld getest op het virus, bij aankomst op de baan worden we getemperatuurd en er zijn uiteraard hygiënevoorschriften”, zegt Bos, die op de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 als eerste Nederlandse ooit meedeed bij het skeleton en verrassend als achtste eindigde.

,,Omdat we afstand moeten houden, zie en spreek ik bijna niemand. Het is een wat vervreemdende wereld met al die mensen met mondkapjes op in volle winterkleding; ik herken amper iemand.” Die afstandelijkheid is soms echt niet leuk, zegt Bos. ,,Pas had een Zwitserse zich echt bezeerd tijdens een afdaling en normaal stap je er dan op af om te kijken wat er aan de hand is of om even te troosten, maar dat mag nu niet.”

In vorm blijven

Volledig scherm Skeletonner Kimberley Bos. © Foto: Stephan Tellier Bos gaat een onzekere periode in. De internationale bobslee- en skeletonfederatie (IBSF) heeft weliswaar een ambitieuze kalender samengesteld, maar het is de vraag of al die wedstrijden doorgaan. ,,Voor nu staan er gewoon net als elk ander jaar acht wereldbekers, een EK en een WK op de kalender. Maar de garantie dat alles volgens die planning verloopt, is er niet. Oostenrijk gaat bijvoorbeeld weer in een lockdown tot 6 december, wij zouden daar in december sleeën.”

Ondanks de reisbeperkingen vanwege het virus, noemt Bos het deelnemersveld in Sigulda volwaardig voor een wereldbeker. ,,De eerste acht van de wereldranglijst zijn erbij, dus het wordt echt niet makkelijk. Elke dag die ik kan sleeën, is er een. Doel is om in vorm te blijven voor volgend jaar, als de Olympische Spelen in Peking zijn. Ik hoop dan ook zeer dat het testevent in maart in China kan doorgaan. Dat is voor ons van groot belang. Je moet een aantal runs hebben gemaakt op de olympische baan voor de Spelen, dat is een veiligheidsvoorschrift.”



Fysiek heeft Bos amper ingeboet tijdens de coronacrisis. Ze kon deze zomer op Papendal terecht en heeft weinig trainingen gemist. Financieel zijn er wel wat zorgen. ,,Ik kom dit seizoen wel door, maar de sponsoring is door de coronacrisis wel moeilijker geworden. Ik zou eigenlijk deze winter gebruiken om mijn slee verder te ontwikkelen, maar dat project heb ik nu moeten uitstellen.”