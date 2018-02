Skeletonster Bos knap negende na eerste dag

Bos was veel sneller dan de afgelopen dagen tijdens zes officiële trainingssessies. Toen was de beste prestatie van de 24-jarige Edese 52,74 seconden.



De Duitse Jacqueline Lölling heeft met 1.43,86 voorlopig de leiding, gevolg door de Oostenrijkse Janine Flock (1.43,88). Lizzy Yarnold uit Groot-Brittannië was de rapste in de eerste run, maar zakte in de tussenstand na de tweede heat terug naar de derde positie: 1.43,96. De derde en vierde heat staan zaterdag op het programma.



Bos is de eerste Nederlandse skeletonster die zich voor de Olympische Spelen wist te plaatsen.