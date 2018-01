Skeletonster Kimberley Bos naar Winterspelen in Pyeongchang

Bos heeft volgens de sportkoepel voldaan aan de Nederlandse kwalificatie-eis, een plek bij de eerste twaalf op de geschoonde ranglijst van de internationale bond. Ze is op die ranking naar de twaalfde plaats opgeschoven door de schorsing van de Russin Elena Nikitina, die vanwege het gebruik van doping bij de vorige Winterspelen in Sotsji niet mag meedoen in Pyeongchang.

Aanvankelijk zag het er somber uit voor de sportvrouw uit Ede, die in wereldbekerwedstrijden had laten zien dat ze met de beste sporters meekan op de buikslee. Ze eindigde afgelopen vrijdag in de laatste kwalificatiewedstrijd in Sankt Moritz echter op de teleurstellende twintigste plaats. Daarmee zakte ze in de olympische ranking naar de dertiende plaats, net niet voldoende voor een ticket naar de Winterspelen in Zuid-Korea.



De Bob en Slee Bond Nederland (BSBN) besloot Bos toch voor te dragen en rekende op clementie van de sportkoepel. ,,Als je Kimberley thuis laat, laat je een medaillekandidaat thuis. In mijn ogen moet ze mee naar Pyeongchang'', zei voorzitter Wim Noorman.



Lees door onder de foto.