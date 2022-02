Skiester Adriana Jelinkova mist poortje en is klaar op reuzenslalom

Adriana Jelinkova is er bij haar debuut op de Olympische Spelen niet in geslaagd een tijd neer te zetten op de reuzenslalom.

De Nederlandse alpineskiester miste in het tweede deel van de race een poortje op de Ice River in Yanqing, waarna de wedstrijd er voor haar op zat. Regerend olympisch kampioene Mikaela Shiffrin uit de Verenigde Staten wist ook niet te finishen.

Jelinkova, die is geboren in Tsjechië en opgegroeid in Nederland, is de eerste alpineskiester die Nederland op de Olympische Spelen vertegenwoordigt sinds Margriet Prajoux-Bouma in 1952 in Oslo. Ze komt woensdag bij de Spelen ook nog in actie op de slalom.

De 26-jarige Jelinkova plaatste zich in januari vorig jaar als eerste van de 42 in Beijing deelnemende atleten van TeamNL voor de Olympische Spelen. Dat deed ze door bij de wereldbekerwedstrijd in het Sloveense Kranjska Gora als elfde te eindigen op de reuzenslalom. Omdat Jelinkova in november 2020 in het Oostenrijkse Lech al als tiende was geëindigd, voldeed ze al vroeg aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF; één keer bij de beste acht eindigen op een wereldbekerwedstrijd of twee keer bij de beste zestien.

Een dag nadat ze zich had gekwalificeerd, scheurde ze bij de wedstrijd in Slovenië haar voorste kruisband. Jelinkova werd geopereerd in Innsbruck en moest liefst tien maanden revalideren. Een kleine drie maanden geleden maakte de skiester bij de wereldbeker in Lech haar rentree.

Na de eerste run op de reuzenslalom leidt de Zweedse Sara Hector, die 57,56 seconden over haar race deed. Katharina Truppe uit Oostenrijk is met een tijd van 57,86 voorlopig tweede, voor de Italiaanse Federica Brignone (57,98).

De Slowaakse Petra Vlhova, vooraf gezien als de grootste concurrente van Shiffrin, is voorlopig dertiende met 59,34 seconden. In het wereldbekerklassement heeft Shiffrin een kleine voorsprong op Vlhova, de wereldkampioene van 2019 op de reuzenslalom.

Bij de tweede race langs de poortjes starten de skiesters in de omgekeerde volgorde van het klassement, met de nummer 30 als eerste.

