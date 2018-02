Smeekens vroeg in programma, Mulder treft Lorentzen

Volledige loting

1. Tsubasa Hasegawa (Jap) - Daniel Greig (Aus)

2. Kimani Griffin (VS) - Artyom Krikunov (Kaz)

3. Mathiast Voste (Bel) - Joel Dufter (Dui)

4. Mirko Giacomo Nenzi (Ita) - Jiaxuan Ji (Chi)

5. Ignat Golovatsiuk (WRu) - Tao Yang (Chi)

6. Stanislav Palkin (Kaz) - Pedro Causil (Col)

7. Ching-Yang Sung (Tai) - Jonathan Garcia (VS)

8. Henrik Fagerli Rukke (Noo) - Artur Nogal (Pol)

9. Roman Krech (Kaz) - Pekka Koskela (Fin)

10. Mitchel Whitmore (VS) - Jan Smeekens

11. Piotr Michalski (Pol - Tae Bum Mo (ZKo)

12. Tingya Gao (Chi) - Joji Kato (Jap)

13. Jun Ho Kim (ZKo) - Laurent Dubreuil (Can)

14. Gilmore Junio (Can) - Min Kyu Cha (ZKo)

15. Artur Was (Pol) - Nico Ihle (Dui)

16. Ronald Mulder - Havard Holmefjord Lorentzen (Noo)

17. Daichi Yamanaka (Jap) - Kai Verbij

18. Alex Boisvert Lacroix (Can) - Mika Poutala (Fin)