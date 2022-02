Snowboardcoach VS beschuldigd van wangedrag: ‘Hij maakt naaktfoto’s van atleten’

,,Peter Foley maakt al meer dan tien jaar naaktfoto’s van vrouwelijke atleten”, beweert Chythlook-Sifsof. ,,Ik kan niet naar nog een Olympische Spelen kijken zonder dit publiekelijk te zeggen.” De coach zou in 2014 ook seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt naar haar en een teamgenote, toen ze 17 jaar oud was.



De snowboardster beschuldigde ook Hagen Kearney, een Amerikaan die in Peking aan de snowboardcross meedeed, van racisme. Hij zou haar ook hebben lastiggevallen. ,,Ik zal dit soort dingen niet stil houden. Er was bizar gedrag over de hele linie. De mensen die ik heb genoemd hebben zich openlijk ‘giftig’ gedragen en de waarheid is dat de cultuur in het team dit gedrag beschermde”, postte Chythlook-Sifsof.