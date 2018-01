Snowboarder Van der Velden geplaatst voor Spelen

Van der Velden kwam vandaag niet meer in actie, omdat de wereldbekerwedstrijd slopestyle in het Zwitserse Laax wegens slechte weersomstandigheden werd afgelast. De snowboarder zag zijn plek in het gecombineerde Big Air-slopestyle klassement daardoor niet meer in gevaar komen. Hij staat op de geschoonde lijst 38e, waar een plek in de top 40 vereist was.

De snowboarder moest daarnaast twee keer in de top 12 eindigen. Aan die kwalificatie-eis had hij al voldaan. Van der Velden eindigde bij de wereldbekerwedstrijd Big Air in Mönchengladbach als achtste en in Peking als twaalfde.

,,Ik vind het nog een beetje onwerkelijk", reageert Van der Velden vanuit Laax. ,,Ik denk dat ik nog niet helemaal besef hoe groot het is." De snowboarder stond er redelijk goed voor, maar moest er wel nog voor zorgen dat hij zijn plek in de top 40 niet kwijtraakte. ,,Het was nog steeds spannend. Stel ik zou ongelukkig zijn uitgekomen, dan had ik er ook zo uit kunnen liggen."

Van der Velden vond het jammer dat de wedstrijd in Laax werd afgelast, maar naast de definitieve kwalificatie zaten er nog meer pluspunten aan. Hij plaatste een foto van een stuk off-piste dat hij op zijn 'vrije dag' had opgezocht. ,,Tussen de bomen van de verse sneeuw genieten, ik denk dat ik dat de afgelopen anderhalf jaar niet meer heb gedaan. Dat was heel lekker."