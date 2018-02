Snowboardster Maas loopt finale op big air mis

Stelling: weg met de jurysporten op de Olympische Spelen!

18 februari Wie het snelst schaatst, skiet of langlauft, is onomstreden de terechte olympische kampioen. Maar waar er een jury aan te pas komt, blijft altijd discussie. Die sporten moeten weg van de Olympische Spelen, betoogt verslaggever Thijs Zonneveld. Nee, dat is veel te simplistisch, stelt NOS-commentator Hans van Zetten.