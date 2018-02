Snowboardster Michelle Dekker niet naar achtste finales

De uitschakeling is pijnlijk voor de 21-jarige Dekker. Bij haar olympische debuut in Sotsji miste ze het finaleprogramma op de parallelslalom vier jaar terug op twaalf honderdste. De parallelslalom is nu geen olympisch onderdeel meer. Dekker moest zich daarom richten op de parallelreuzenslalom. De doelstelling van de geboren Zoetermeerse in Pyeongchang was een plaats in de top acht.