Spanning groeit met de dag bij Koen Verweij

Koen Verweij was ontspannen, vanmiddag bij zijn training in de Gangneung Oval. Op verzoek van de fotograaf op de tribune poseerde hij in gevechtshouding bij het logo onder het ijs. Lachend schaatste hij zijn rondjes, soms alleen, dan weer in een internationaal treintje van rijders die op de Olympische Spelen net als hij worden bijgestaan door de Australische coach Desly Hill .

Even later was Verweij voor het eerst - en hoogstwaarschijnlijk het laatst voor zijn olympische races - beschikbaar voor de Nederlandse pers. Die had uiteraard wel wat vragen voor de blonde Noord-Hollander.

Quote Kosta Poltavets kan ik gewoon bellen, maar het was fijner geweest als hij hier was geweest. Koen Verweij Waarom hij ondanks de olympische schorsingen van zijn Russische teamgenoten en coach Kosta Poltavets eind vorige maand toch met die ploeg op een laatste trainingskamp was gegaan naar Japan, bijvoorbeeld. ,,Het was nog steeds de beste optie.”



De ploegloze Verweij sloot zich afgelopen zomer aan bij de Russen, omdat hij eerder bij TVM met Poltavets werkte en wilde trainen met 1500-meterspecialist Denis Joeskov. Beiden zijn er nu in Pyeongchang niet bij als gevolg van de IOC-beslissing om Russen met een besmet blazoen te weren van de Spelen.

,,Maar van een negatieve spiraal bij de Russen was in Japan niets te merken. Iedereen had de olympische vorm en we hebben een mooie week neergezet met zijn allen. Ik had mijn eigen performance trainer meegenomen om me te motiveren en scherp te houden als de sfeer wel negatief zou worden, maar dat gebeurde niet.”

Omdat de Russen tot op het laatste moment hoop hielden de Olympische Spelen alsnog te halen, waren ze gemotiveerd, zegt Verweij. ,,Ik hoefde plan B niet uit de kast te halen. Plan B was geweest dat ik me had aangesloten bij Japan. Met Johan (de Wit, bondscoach van Japan, red.) ben ik opgegroeid, hij heeft altijd aangeboden me te helpen. Alles was in kannen en kruiken voor het geval dat, ik kon met hun charter mee, maar het was niet nodig.”



Poltavets zit thuis in Heerenveen. ,,Ik kan hem gewoon bellen, maar het was fijner geweest als hij hier was geweest”, zegt Verweij. ,,Ik mis nu zijn kritische Russische blik. Maar Desly weet ook waarop ze bij mij moet letten en houdt ook contact met Kosta. Bij het NK en het OKT heb ik ook met Desly getraind, het is niet nieuw. En het voorwerk is al gedaan natuurlijk.”

Poltavets stopt na dit seizoen als bondscoach van Rusland, meldde De Volkskrant vandaag. Verweij kon niet zeggen of een langere samenwerking met de coach een optie is. ,,We zullen na de Spelen eens gaan zitten.”

Quote De spanning groeit met de dag. Koen Verweij Verweij hield de pers afgelopen week op afstand. Hij vond het te vroeg om interviews te geven, wetende dat die vooral over de Russen zouden gaan. ,,Ik kan me er goed van afsluiten, maar soms ontkom je er niet aan, als de NOS hier de roddelpers gaat uithangen en me achtervolgt bijvoorbeeld”, doelde hij op een akkefietje afgelopen week. ,,Ik heb dit seizoen al veel gezegd over die kwestie en weet ook niet meer over de Russen dan jullie. Ik heb alleen af en toe met ze getraind en gebruik van ze gemaakt, maar meer dan dat is het niet.”

Verweij hoopt komende week zijn beste ritten ooit te rijden, te beginnen met zijn 1500 meter, waarop hij vier jaar geleden op een haar na het goud miste. Ideaal was zijn voorbereiding niet, erkent hij. ,,Daarvoor had ik vorig seizoen meer basiswerk moeten doen. Maar zoals ik nu in de rondte rijd, ben ik op de juiste weg om een snelle rit neer te zetten en dan wordt het voor iedereen heel lastig mij te verslaan. De spanning groeit met de dag. Hoe belangrijker een wedstrijd wordt, hoe beter ik ga presteren.”

