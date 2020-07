Spelen worden minder uitbundig dan normaal: ‘Focus op gezondheid’

Veiligheid voor de atleten staat daarbij voorop, zo benadrukt voorzitter Yasuhiro Yamashita van het Japans olympisch comité. De oud-topjudoka zit ook als bestuurslid in het organisatiecomité. “De Spelen zijn normaal gesproken prachtig en extravagant, zo heb ik zelf mogen ervaren”, zegt Yamashita, die als judoka in 1984 in Los Angeles goud veroverde in de open klasse en ook vier wereldtitels op zijn erelijst heeft staan. “Ik denk niet dat deze Spelen dit zullen nastreven. De eerste prioriteit is veiligheid en gezondheid.”

,,Het zal in financieel opzicht een behoorlijk zwaar jaar voor ons worden”, zegt Yamashita. ,,Ik denk dat de kans groot is dat we geld moeten lenen.” De 63-jarige Yamashita is een jaar in dienst als voorzitter van het Japans olympisch comité. Hij volgde Tsunekazu Takeda (72) op, die onder druk opstapte omdat hij wordt verdacht van omkoping bij het binnenhalen van de Spelen. Yamashita kreeg al snel een plek in het IOC.