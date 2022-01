Spoedberaad in Peking door schaatsrel: Jillert Anema biedt excuses aan na ‘ongepaste uitspraken’

Vrijwel direct na aankomst in het olympisch dorp in Peking zijn er binnen de Nederlandse schaatsploeg gesprekken gevoerd in een poging de ontstane rimpels glad te strijken. Door uitspraken van leden van Team Zaanlander, gedaan in de door onze site geproduceerde documentaire over deze ploeg, ontstond de nodige onvrede .

,,Er is binnen de schaatsploeg onrust ontstaan naar aanleiding van de documentaire rondom de Zaanlander ploeg”, zo laat TeamNL in een statement weten. ,,Direct na aankomst in Peking zijn er in het olympisch dorp gesprekken gevoerd tussen alle betrokkenen.”

Jillert Anema kwam vervolgens met een spijtbetuiging. ,,Team Zaanlander betreurt de ophef die is ontstaan over de docuserie die DPG media over het team heeft gemaak. Het doet geen recht aan de grote sporter Wüst en aan de bondscoach Jan Coopmans. Dat spijt ons. We willen samen als TeamNL de blik naar voren richten en focussen op het winnen van medailles.”

Technisch directeur en waarnemend chef de mission Maurits Hendriks voerde bij aankomst met alle betrokkenen de gesprekken. ,,Het was ons duidelijk geworden dat de uitspraken in een documentaire van een van de schaatsploegen tot onvrede binnen bijna de gehele schaatsploeg hadden geleid. Dat is natuurlijk niet hoe je hier wil beginnen. Dus hebben we geprobeerd direct duidelijkheid te krijgen.”

Hendriks stelt dat het ‘goede en open gesprekken’ waren. Volgens hem betreurt iedereen de ontstane commotie. ,, Ik heb er volledig vertrouwen in dat iedereen nu met de neuzen dezelfde kant op weer aan de slag gaat in Beijing. Het zijn allen mensen uit een professionele omgeving die optimaal presteren op de Spelen als doel hebben. Het is noodzakelijk dat de schaatsers van TeamNL nu in alle rust hun laatste voorbereidingen op de Spelen ongestoord kunnen afmaken.”

,,Ik heb groot respect voor de sportvrouw Ireen Wust en haar nooit willen beschadigen”, aldus Arjan Samplonius. ,,Zij heeft zich altijd maximaal ingezet voor de Teampursuit. Ze rijdt om te winnen. Ik snap dat de uitspraken zoals ze nu naar buiten zijn gekomen anders worden opgevat. Ook door de bondscoach. Ik heb enorme waardering voor Jan Coopmans en de wijze waarop hij als bondscoach zijn werk doet. Daar zit geen twijfel. Het is nooit mijn bedoeling geweest deze onrust te veroorzaken.”

Ook Samplonius maakte zijn excuses. ,,Dat is heel vervelend en spijt mij oprecht. Het geeft helaas niet de werkelijke situatie van dat moment weer. Daar veranderen we niks meer aan. Ik vind het vooral belangrijk om vanaf nu er een streep onder te zetten. We gaan met elkaar aan de slag om maximaal te presteren in Peking. De sporters verdienen vanaf nu onze volledige aandacht.”

Quote Na enkele intensieve gesprekken hier in het olympisch dorp hebben we de lucht kunnen klaren Remy de Wit, Technisch directeur KNSB

,,De uitspraken die vanuit Team Zaanlander in de documentaire zijn gedaan over andere schaatsers en de bondscoach zijn ongepast en ongewenst,” aldus Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. ,,Na enkele intensieve gesprekken hier in het olympisch dorp hebben we de lucht kunnen klaren. Dit gaat niet weer gebeuren. Wat ons betreft is het nu: zand erover.”

Jan Coopmans: ,,Ik heb mijn hart gelucht, iedereen weet intussen wat ik van deze uitspraken vind. Klaar. Vanaf nu zijn alle ogen gericht op datgene waarvoor we hier in Beijing zijn: keihard schaatsen en samen zo veel mogelijk medailles winnen.”

