Sporttribunaal behandelt jarenlange schorsing van Rusland

Topsport gezond? Olympiërs leven korter

2 mei Dat topsport niet per definitie gezond is, weten we. Nieuw Duits onderzoek toont aan dat olympiagangers een kortere levensverwachting hebben dan ‘gewone’ burgers. En wie goud wint, loopt een nog groter risico op vroegtijdig overlijden dan de niet-winnaars.