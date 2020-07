Steunfonds moet olympische atleten VS zekerheid bieden

,,In gesprekken met atleten van Team USA en hun families hebben we de enorme impact vernomen bij veel sporters, terwijl de wereld een weg probeert te vinden in de coronapandemie en de Olympische Spelen van Tokio 2020 zijn uitgesteld”, zei directrice Sarah Hirshland van het USOPC. ,,We hebben luid en duidelijk te horen gekregen dat er hulp nodig is om de financiële lasten te dragen.”