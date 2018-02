'Stuiterbal' Nuis vs 'eigengereide' Verweij: contrasten, en ook weer niet

Door Rik Spekenbrink



Erben Wennemars schreef het vandaag al in zijn column: doodzonde dat een olympische rit tussen de twee sterkste 1500-meterrijders ter wereld niet mogelijk is, omdat ze toevallig uit hetzelfde land komen. Hoe mooi zou het zijn als titanen Kjeld Nuis en Koen Verweij strijden om het goud in een race tegen elkaar?



Misschien is het veel te chauvinistisch is om er blind vanuit te gaan dat het tussen deze en niemand anders gaat vanmiddag in Gangneung. Maar onlogisch is die gedachte niet. Denis Joeskov was de snelste rijder dit seizoen, maar kreeg vanwege zijn geschonden blazoen van het IOC geen uitnodiging voor de Spelen. Dus zijn alle ogen gericht op Nuis en Verweij.

Het zijn tegenpolen, en toch ook weer niet. Qua testosteronniveau zullen ze elkaar weinig ontlopen. Als het gaat om de hoeveelheid vrouwelijke fans evenmin, al wint Verweij het als het gaat om volgers op Twitter en Instagram. Waar Nuis veelal gezins- en schaatsfoto’s deelt, plaatst Verweij meer beelden van zichzelf. Het zijn alpha-mannen, stoer en sterk.

Quote Kjeld Nuis wordt wel eens de stuiterbal genoemd.

Dan de verschillen. Nuis is open en bereikbaar. Is er iets aan de hand rond de Russen? Bel Nuis, hij neemt op en geeft zijn ongezouten mening. Hij stelt zich kwetsbaar op, vertelt uitgebreid hoe hij de twijfelaar in hem wist te verdrijven met hulp van een mental coach. Voor de camera lacht Nuis altijd en komt hij met een kwinkslag, een grap of een scheldwoord. Hij wordt wel eens de stuiterbal genoemd.

De veel kalmere Verweij heeft veel minder op met de media. Telefoontjes laat hij onbeantwoord, interviews geeft hij alleen na een race. Uit zijn antwoorden toon klinkt vooral zelfvertrouwen. ,,Ik heb de laatste paar jaar niet de makkelijkste interviews gehad”, zei Verweij van de week in Gangneung. Vaak ging het over het feit dat hij er na de Olympische Spelen in Sotsji ogenschijnlijk een paar seizoenen met de pet naar gooide. Of zijn besluit afgelopen zomer om zich bij de Russen aan te sluiten.

Quote Ik heb de laatste paar jaar niet de makkelijkste interviews gehad. Koen Verweij Daar had Nuis, vanuit het schaatswereldje gezien, nog wel de sterkste mening over. ‘Het zou mijn keuze niet zijn. Ik zou er niet bij willen horen.’ Juist Nuis voelde zich afgelopen seizoenen gepiepeld door Pavel Koelizjnikov, toen die op meldoniumgebruik werd betrapt. Hij keek de documentaires over het dopingprogramma in Rusland, volgde het nieuws en sprak zicht uit.

Verweij heeft er geen boodschap aan. Iedereen mag er wat van vinden, hij redeneert vanuit zichzelf en kan de keuze vanuit sportief oogpunt uitleggen.

Vanmiddag zal blijken welke route naar goud leidt. De lange weg van Nuis, al jaren trainend bij Jac Orie, of de hogesnelheidslijn van Verweij, die zich in rap tempo weer bij de wereldtop schaarde. Wie ook wint: het is een mooi verhaal.



