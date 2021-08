Succes en sof! Koningin Sifan en koning Harrie, decepties bij Schippers en Van der Poel

De Olympische vlam is bijna gedoofd. Tijd om de balans op te maken. Het waren de succesvolste Olympische Spelen voor TeamNL ooit . Een terugblik met volgens de redactie de vijf grootste successen en de vijf pijnlijkste teleurstellingen in Japan.

Succes

Wielrenners

Wie had dat gedacht na de eerste paar dagen? Bij de Nederlandse wielrenners leek alles tegen te zitten aan het begin van de Spelen, maar daarover meer in de dieptepunten. Hoogtepunten waren er echter genoeg. De prachtige gouden plak van Annemiek van Vleuten op de tijdrit, de zilveren comeback van Tom Dumoulin, goud voor Niek Kimmann ondanks een kapotte knie bij de BMX of wat te denken van de baanwielrenners met het verrassende goud van Shanne Braspennincx.



Koning van de baan was Harrie Lavreysen, die voor Harries Hattrick ging. Op de teamsprint pakte hij samen met Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Matthijs Büchli al het goud en vervolgens versloeg hij solo op de sprint zijn teamgenoot Hoogland in de finale. Het sprintkanon hoopte ook op de keirin goud te kunnen pakken, maar de vermoeidheid speelde hem parten op de laatste dag van de Spelen. In de finale reed Lavreysen toch nog knap naar een bronzen plak.

Hassan, Bol en de estafettemannen

Nog een gouden trilogie, die van Sifan Hassan. Het lukte weliswaar ook net niet, maar met wederom twee gouden en een bronzen medaille is de hardloopster de koningin van deze Spelen. Indrukwekkend liep ze naar eerste plekken op de 5 en de 10 kilometer in een bizar wedstrijdschema. Haar valpartij en comeback in de series bij de 1500 meter gingen zelfs de hele wereld over. De naam van Hassan gaat nooit meer uit het collectief geheugen van Nederland.



Waar het ene fenomeen van zich liet horen met gouden medailles, diende een nieuw fenomeen zich aan: Femke Bol. (Nog) Geen olympisch goud voor het hardlooptalent, maar haar bronzen plak in Europees record op de 400 meter horden was indrukwekkend en belooft veel voor de toekomst. Ook tijdens de estafettenummers blonk ze uit door Nederland soms in kansloze positie weer terug in de wedstrijd te brengen.

Maar de grootste stunt op de estafette werd geleverd door de mannen. Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela verbaasden heel Nederland met een sensationele finale. De Nederlandse mannen verpulverden met 2.57,18 hun eigen Nederlands record. Ze waren slechts anderhalve seconde langzamer dan de Amerikanen: 2.55,70. Dat was genoeg voor een zilveren medaille.

Hockey

Zongen de Engelsen tijdens het EK voetbal football is coming home, zo had dat ook het strijdlied van de Nederlandse hockeysters kunnen zijn. Want het hockeygoud kwam weer thuis. Nadat het in Rio misging, heerste het team met doelpuntenmachine Frédérique Matla. Geen moment kwamen de hockeysters van Oranje in de problemen tijdens deze Spelen. Eva de Goede en Lidewij Welten behaalden een bijzonder record door als eerste Nederlandse atleten in een teamsport drie keer goud op het olympisch toneel (2008, 2012 en 2021) te winnen.

Op het water

Nederland is een waterland en dat zagen we ook weer deze Spelen. Ondanks dat de roeiploeg geplaagd werd door coronaproblemen wisten ze toch te schitteren. Met als hoogtepunt Koen Metsemakers, Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma en Tone Wieten. Zij roeiden in de dubbelvier naar olympisch goud. De medaille-opbrengst werd nog verder uitgebreid door de vier-zonder (vrouwen), dubbel twee (mannen) die allebei zilver haalden en de bronzen plakken voor lichte dubbeltwee (vrouwen) en dubbeltwee (vrouwen).

Ook bij het zeilen maakte Nederland weer indruk. Absoluut hoogtepunt was Kiran Badloe, die al bij de medalrace alleen het goud nog hoefde op te halen. Hij is de opvolger van Dorian van Rijsselberghe, zijn goede vriend die in Rio (en ook in Londen) de olympische titel pakte. Ook Marit Bouwmeester (laser radial) en Annemiek Bekkering en Annette Duetz (49erFX) haalden nog brons, al hadden zij op goud gehoopt.

Boogschieters

Plots was Nederland even in de ban van boogschieten. 's Ochtends vroeg zaten we massaal voor de buis om te kijken naar onder anderen Steve Wijler en Gabriela Schloesser. Zij haalden een de meest verrassende zilveren medailles op deze Spelen. Het was ook de eerste voor TeamNL in Tokio. Wijler loodste Oranje door de achtste finale tegen Italië, Schloesser schitterde vervolgens tegen de Fransen. En uiteindelijk werd een zilveren medaille veilig gesteld met een ijzersterke halve finale tegen Turkije.

Sof:

Dafne Schippers

Deze plek past eigenlijk niet bij een groot sportvrouw als Dafne Schippers, maar de Spelen werden een groot drama voor het Utrechtse sprintwonder. Ze besloot de honderd meter te laten schieten in de hoop te kunnen schitteren op de 200 meter, maar speelde daar geen rol van betekenis. De door een rugblessure geplaagde atlete kwam in de halve finale op haar favoriete onderdeel niet verder dan een tijd van 23,03 seconden. Geen finale, wel tranen.



Ze kreeg een herkansing op de estafette bij de 4x100 meter. Samen met Nadine Visser, Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney wilde Schippers verrassen in de finale. Echter de eerste wissel tussen Visser en Schippers ging volledig de mist in. De finale zat er al op voordat Van Hunenstijn en Sedney een sprint konden trekken. Weer vertrok Schippers gedesillusioneerd van de atletiekbaan.

Wegwedstrijd vrouwen

Misschien wel de grootste sof in Tokio voor de Nederlandse equipe. Databureau Gracenote voorspelde voorafgaand aan de Spelen een volledig rood, wit, blauw podium op de wegwedstrijd bij het wielrennen voor de vrouwen. Met Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Marianne Vos en Demi Vollering had Nederland de vier topfavorieten in huis.

Het ging helemaal mis. De Nederlandse ploeg verkeek zich op vroege vluchter Anna Kiesenhofer, van wie ze niet wisten dat ze nog op kop reed. Van Vleuten ging weliswaar juichend over de streep, maar een paar meter verder sprak ze de inmiddels al iconische woorden: ‘Ik had het mis, Ruud.” Geen goud, maar slechts zilver. Gelukkig kwam het nog goed voor Van Vleuten op de tijdrit.

Mathieu van der Poel

Het plankje van Mathieu. Bart Brentjens was door de NOS ingehuurd als analist, want hij zou mogelijk een opvolger krijgen. Alleswinnaar Mathieu van der Poel had zijn volle focus gelegd op het mountainbiken. Na een imponerende week in de Tour de France met etappezege en gele trui was hij vervroegd uitgestapt.

Olympisch goud was het doel dit jaar. Helaas, een valpartij maakte al snel een einde aan de droom van Van der Poel. Bij een sprong van een rotsblok rekende de Nederlandse hoop op een plankje, dat er in de trainingen nog wel lag. Het plankje was er niet en dat zorgde ervoor dat Van der Poel niet een podiumceremonie mocht bijwonen, maar een bezoekje aan een Japans ziekenhuis moest maken.

Hockeymannen

Alles ging mis op het hockeytoernooi van de Nederlandse hockeymannen. In het openingsduel met België werd kansloos verloren en zelfs het wisselen ging fout. Het bleek een opmaat voor de rest van het toernooi.

Uiteindelijk behaalde de ploeg van Max Caldas nog wel de kwartfinales en speelde daarin de beste wedstrijd van het toernooi tegen Australië. De shoot-outs eindigden echter in debacle voor de Nederlandse ploeg. Daarin miste Oranje drie shoot-outs. Het was voor het eerst sinds 1984 dat Nederland voor de halve finale van een olympisch toernooi sneuvelde.

Voetballen

De Leeuwinnen staan in deze lijst niet omdat ze zo slecht speelden, maar omdat er zóveel meer in had gezeten. Zo hadden ook de handbalvrouwen en waterpolosters op deze plek kunnen staan, want hun toernooi werd ook niet wat ze er van hadden verwacht. De voetbalsters begonnen de poulefase met 21 doelpunten en Zambia werd zelfs met 3-10 geklopt. Door een verrassende nederlaag van de Verenigde Staten tegen Zweden in de poulefase trof Oranje de Amerikanen al in de kwartfinale.

De ploeg van Sarina Wiegman speelde een goede wedstrijd en kreeg kansen om te winnen. Zo mocht Lieke Martens aanleggen van elf meter, maar miste. Uiteindelijk moest de wedstrijd worden beslist met strafschoppen en trokken de Amerikanen aan het langste eind. Nederland heeft na de eerdere drama's bij de mannen er ook bij de vrouwen een strafschoppentrauma bij.

